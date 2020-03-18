АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

АПЛ рассматривает возможность провести оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле, сообщает Report со ссылкой на издание The Sun.

Возможно, игры будут проводиться в Мидлендсе. При этом все матчи будут показаны в прямом эфире. Не исключено, что за один день на стадионе может пройти несколько игр, а команды будут выступать через три дня. Это связано с рисками, что АПЛ не сможет завершить сезон, поскольку им предстоит провести больше игр, чем в Италии и Испании.

Напомним, что УЕФА официально объявил об отмене ЕВРО-2020 из-за пандемии коронавируса.