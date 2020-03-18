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АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

АПЛ рассматривает возможность провести оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле, сообщает Report со ссылкой на издание The Sun.

Возможно, игры будут проводиться в Мидлендсе. При этом все матчи будут показаны в прямом эфире. Не исключено, что за один день на стадионе может пройти несколько игр, а команды будут выступать через три дня. Это связано с рисками, что АПЛ не сможет завершить сезон, поскольку им предстоит провести больше игр, чем в Италии и Испании.

Напомним, что УЕФА официально объявил об отмене ЕВРО-2020 из-за пандемии коронавируса.

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