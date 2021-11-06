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АПЛ: "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" в дерби

АПЛ: "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" в дерби На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали победу - 2:0.
Футбол
6 ноября 2021 г. 18:37
АПЛ: Манчестер Сити уверенно обыграл Манчестер Юнайтед в дерби

На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали победу - 2:0.

Как передает Report, счет был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Бейи.

В добавленное к первому тайму время отличился полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва, ему ассистировал Жоау Канселу.

"Манчестер Юнайтед" за 11 проведенных туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" (23) - на второй позиции. Лидирует лондонский "Челси", в активе которого 25 очков.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Siti" derbidə "Mançester Yunayted"ə qalib gəlib

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