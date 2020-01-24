​АПЛ: "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2.

Как передает Report, встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине". Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, ему ассистировали судьи на линиях Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.

Счет был открыт в начале матча - на 8-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Хендерсон, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд. Хозяева восстановили равновесие в начале второго тайма - на 51-й минуте отличился Рауль Хименес с передачи Адамы Траоре. Победу "Ливерпулю" принес Роберто Фирмино, который забил гол на 84-й минуте с паса Хендерсона.

"Ливерпуль", набрав в 23 матчах 67 очков, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" (34) - на 7-м месте.