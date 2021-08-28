АПЛ: "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью

На стадионе "Энфилд" в рамках третьего тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал лондонский "Челси". Встреча завершилась вничью 1:1.

На стадионе "Энфилд" в рамках третьего тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал лондонский "Челси". Встреча завершилась вничью 1:1.

Как передает Report, счет в матче был открыт на 22-й минуте. Кай Хаверц пробил головой после навеса с углового от Риса Джеймса.

В концовке первого тайма в ворота "Челси" был назначен пенальти. Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику синих Рису Джеймсу за игру рукой в своей штрафной и указал на точку.

С 11-метровой отметки на 45+4 минуте нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах восстановил равновесие.

После трех туров "Ливерпуль" и "Челси" имеют в своем активе по 7 очков. Столько же у "Эвертона" и "Вест Хэма". Эти четыре команды на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.