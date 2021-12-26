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АПЛ: "Челси" обыграл "Астон Виллу" благодаря дублю Жоржиньо

АПЛ: "Челси" обыграл "Астон Виллу" благодаря дублю Жоржиньо В Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк" в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Астон Вилла" принимала "Челси". Гости одержали победу - 3:1.
Футбол
26 декабря 2021 г. 23:31
АПЛ: Челси обыграл Астон Виллу благодаря дублю Жоржиньо

В Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк" в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Астон Вилла" принимала "Челси". Гости одержали победу - 3:1.

Как передает Report, счет был открыт в первом тайме. На 28-й минуте автогол забил защитник гостей Рис Джеймс. На 33-й минуте защитник "львов" Мэтти Кэш нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал полузащитник "синих" Жоржиньо.

На 56-й минуте результативный удар нанес нападающий "Челси" Ромелу Лукаку. В добавленное ко второму тайму время защитник "Астон Виллы" Эзри Конса сфолил в своей штрафной площади. Арбитр указал на пенальти в ворота "львов". Второй 11-метровый в игре реализовал Жоржиньо.

"Челси" набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Астон Вилла" (22) - на 10-м месте. Лидирует в лиге действующий чемпион "Манчестер Сити" (47).

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