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АПЛ: "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в лондонском дерби

АПЛ: "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в лондонском дерби В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги по футболу лондонский "Вест Хэм" принимал "Арсенал" из того же города.
Футбол
1 декабря 2024 г. 03:46
АПЛ: Арсенал обыграл Вест Хэм в лондонском дерби

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги по футболу лондонский "Вест Хэм" принимал "Арсенал" из того же города.

Как сообщает Report, дерби на "Лондон Стэдиум" обслуживал главный арбитр Энтони Тейлор.

"Канониры" решили исход матча уже в первом тайме. Подопечные испанского главного тренера Микеля Артеты забили голы на 10-й, 27-й, 34-й и 36-й минутах, обеспечив себе колоссальное преимущество – 0:4. Хотя голы "молотобойцев" на 38-й и 40-й минутах и дали хозяевам надежду на камбэк, нападающий "Арсенала" Букайо Сака реализовал пенальти в добавленное время первого тайма, перечеркнув их ожидания и установив окончательный счет - 2:5.

Отметим, что после 13 туров "Вест Хэм" (15 очков) находится на 14-м месте, а "Арсенал" (25) – на втором. Единоличным лидером турнирной таблицы является "Ливерпуль" (31 очко), имеющий игру в запасе.

Напомним, что 1 декабря на "Энфилде" состоится встреча фаворитов чемпионата "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" (23 очка).

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” London derbisindən qalib ayrılıb

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