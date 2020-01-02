АПЛ: "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Report.

Мячи забили Николя Пепе (8-я минута) и Сократис Папастатопулос (42).

"Арсенал" прервал серию из четырех матчей без побед в премьер-лиге. Команда впервые выиграла после того, как ее 20 декабря возглавил Микель Артета. Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице, набрав 27 очков. "Манчестер Юнайтед" идет пятым с 31 очком.

В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас" 11 января. "Манчестер Юнайтед" в тот же день примет "Норвич".