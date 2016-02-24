Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Платини и Блаттера

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил дисквалификации главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера с 8 до 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Йозеф Блаттер заявил, что во время скандала в ФИФА не имел шансов защитить себя и друзей.

"Апелляционный комитет ФИФА под председательством Ларри Массендена частично подтвердили решения, принятые арбитражной палатой независимого комитета по этике относительно Йозефа Блаттера и Мишеля Платини соответственно, чьи запреты были снижены с восьми до шести лет", - говорится в заявлении.

Также апелляционный комитет отклонил прошение следственной палаты комитета по этике ФИФА на пожизненную дисквалификацию Блаттера и Платини.

Комитет по этике ФИФА 9 января сообщил, что Блаттеру и Платини были направлены мотивировочные части решения об отстранении чиновников от футбола на восемь лет. Само решение было обнародовано 21 декабря прошлого года.

Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн. швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.