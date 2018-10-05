Анси Аголли: Эта игра стала для нас хорошим опытом

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Эта игра стала для нас хорошим опытом. "Арсенал" - очень сильный коллектив. Думаю, мы тоже показали хорошую игру. Создали голевые эпизоды и сыграли компактно".

Как сообщает Report, об этом игрок "Карабаха" Анси Аголли сказал после матча второго тура группового этапа Лиги Европы, проведенного в Баку с английским "Арсеналом", которому уступили со счетом 0:3.

По словам албанского защитника, в игре команде не хватило только гола: "Это очень простой вопрос: для победы нужно забить гол".

Отметим, что в матче с "Арсеналом" Анси Аголли был на поле до конца.