Известный английский футбольный клуб будет продан

Владелец английского "Саутгемптона" Яо Цзишен собирается продать контрольный пакет акций клуба. Как сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс", китайский бизнесмен намерен выручить 250 миллионов фунтов стерлингов.

Яо Цзишен готов расстаться с 80% акций клуба. Летом 2017 года он купил "Саутгемптон" у Катарины Либнерр за 250 миллионов фунтов и теперь намерен вернуть эту сумму. В ближайшее время акции будут выставлены на продажу.

В настоящее время "Саутгемптон" занимает 14 место в английской премьер-лиги. За два года "святые" сменили трех тренеров, но не добились серьезного прогресса.