Английский футболист не примет участия в предстоящем в Баку финале

Стало известно, что футболист английского "Челси" Рубен Лофтус-Чик не примет участия на предстоящей в Баку финальной встрече Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт goal.com, внесена ясность в состояние 23-летнего полузащитника, получившего травму на товарищеском матче с американским клубом "New England Revolution".

После медобследования выяснилось, что английскому игроку придется отказаться от участия на матчах в течение 5-9 месяцев.

Встреча с американским клубом завершилась победой лондонцев со счетом 3:0.

Отметим, что на предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе матче "Челси" встретится с "Арсеналом". В текущем сезоне Рубен Лофтус-Чик за 24 матча забил в английской Премьер-лиге 6 голов.