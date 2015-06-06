​Англия отказалась претендовать на проведение ЧМ 2018 и 2022 годов

Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк дал понять, что страна не будет претендовать на право проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов после отставки президента ФИФА Йозефа Блаттера.

Как передает Report со ссылкой на "İnterfax", цитирует его слова The Guardian.

"Самая большая опасность в том, что мы сейчас можем получить нового Блаттера. Нужно в корне изменить структуру ФИФА, чего сам Блаттер сделать не мог. Бороться за чемпионаты мира-2018 и 2022 бессмысленно, потому что будет казаться, что мы помогли убрать Блаттера для собственной выгоды. Мы не будем проводить чемпионат мира в 2018 году и не будем в 2022 году", - цитирует The Guardian Дайка.

"Против России и Катара (хозяев ЧИ-2018 и ЧМ-2022 - ИФ) никто ничего не может сделать вплоть до завершения расследования. Если не найдутся доказательства нарушений, то и не смогут. Но если они все-таки будут, то, разумеется, результаты голосования должны быть пересмотрены", - добавил он.