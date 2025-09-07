Англия и Португалия одержали уверенные победы в квалификации ЧМ-2026

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Футбол
    • 07 сентября, 2025
    • 01:07
    Состоялись очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2026 в Европе.

    Как сообщает Report, в группах F, H и K прошло в общей сложности 6 игр.

    Сборная Англии дома принимала команду Андорры. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Австрия на своём поле обыграла Кипр - 1:0.

    ЧМ-2026, отборочный этап

    6 сентября

    Группа F

    20:00. Армения – Португалия – 0:5

    22:45. Ирландия – Венгрия – 2:2

    Группа H

    22:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6

    22:45. Австрия – Кипр – 1:0

    Группа K

    17:00. Латвия – Сербия – 0:1

    22:45. Англия – Андорра – 2:0

    Турнирная таблица: Англия – 12 очков, Албания – 5, Сербия – 7, Латвия – 4, Андорра – 0.

    DÇ-2026-nin Avropa üzrə seçmə mərhələsi: İngiltərə, Portuqaliya milliləri qalib gəliblər

