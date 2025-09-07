Англия и Португалия одержали уверенные победы в квалификации ЧМ-2026
Футбол
- 07 сентября, 2025
- 01:07
Состоялись очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2026 в Европе.
Как сообщает Report, в группах F, H и K прошло в общей сложности 6 игр.
Сборная Англии дома принимала команду Андорры. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Австрия на своём поле обыграла Кипр - 1:0.
ЧМ-2026, отборочный этап
6 сентября
Группа F
20:00. Армения – Португалия – 0:5
22:45. Ирландия – Венгрия – 2:2
Группа H
22:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6
22:45. Австрия – Кипр – 1:0
Группа K
17:00. Латвия – Сербия – 0:1
22:45. Англия – Андорра – 2:0
Турнирная таблица: Англия – 12 очков, Албания – 5, Сербия – 7, Латвия – 4, Андорра – 0.
