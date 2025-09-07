İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 00:49
    DÇ-2026-nin Avropa üzrə seçmə mərhələsi: İngiltərə, Portuqaliya milliləri qalib gəliblər

    2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, F, H, K qruplarında ümumilikdə 6 qarşılaşma keçirilib. 

    İngiltərə yığması evdə Andorra millisini qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Avstriya seçməsi doğma meydanda Kipr yığması ilə qarşılaşıb. Oyun ev sahiblərinin 1:0 qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    6 sentyabr

    F qrupu

    20:00. Ermənistan – Portuqaliya – 0:5

    22:45. İrlandiya – Macarıstan – 2:2

    H qrupu

    22:45. San Marino - Bosniya və Herseqovina – 0:6

    22:45. Avstriya - Kipr - 1:0

    K qrupu

    17:00. Latviya – Serbiya – 0:1

    22:45. İngiltərə - Andorra – 2:0

    Англия и Португалия одержали уверенные победы в квалификации ЧМ-2026

