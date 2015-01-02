В чемпионате Англии состоялись матчи 20-го тура

2 января, 2015 01:18

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Сегодня в чемпионате Англии состоялись матчи 20-го тура. Как передает Report, после 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» догнал «Челси». Англия. Премьер-лига. 20-й тур «Тоттенхэм» - «Челси» - 5:3 Голы: Кейн, 30, 52, Роуз, 44, Таунсенд, 45+4 (с пенальти), Чадли, 78 — Коста, 18, Азар, 61, Терри, 87 «Сток Сити» — МЮ -1:1 Голы: Шоукросс, 2 — Фалькао, 26 «Ман Сити» - «Сандерленд» - 3:2 Голы: Туре, 57, Йоветич, 66, Лампард, 73 - Родуэлл, 68, А.Джонсон, 71 (с пен.) «Саутгемптон» - «Арсенал» - 2:0 Голы: Мане, 34, Тадич, 56 «Ливерпуль» - «Лестер» - 2:2 Голы: Джеррард, 17, 40 (оба - с пен.) - Ньюджент, 58, Шлупп, 60 «Вест Хэм – «Вест Бромвич» - 1:1 Голы: Сако, 10 – Бераино, 42 «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» - 0:0 КПР – «Суонси» - 1:1 Голы: Фер, 20 – Бони, 90 «Ньюкасл» –« Бернли - 3:3 Голы: Тэйлор, 15, Колбак, 26, Сиссоко, 78 – Дамметт (АГ), 19, Ингз, 66, Бойд, 86 «Халл Сити» – «Эвертон» - 2:0 Голы: Эльмохамади, 33, Йелавич, 43 Англия. Положение команд: 1. «Челси» - 46, 2. «Манчестер Сити» – 46, 3. МЮ – 37, «Саутгемптон» - 36, 5. «Тоттенхэм» - 34…КПР – 19, ВБА – 18, «Кристал Пэлас», «Бернли» – 17, «Лестер» – 14. Лучшие бомбардиры: 14 – Агуэро («Манчестер Сити») 14 – Диего Коста («Челси») 12 – Остин (КПР) 10 – Санчес («Арсенал»)