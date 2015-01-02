Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Сегодня в чемпионате Англии состоялись матчи 20-го тура.
Как передает Report, после 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» догнал «Челси».
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
«Тоттенхэм» - «Челси» - 5:3
Голы: Кейн, 30, 52, Роуз, 44, Таунсенд, 45+4 (с пенальти), Чадли, 78 — Коста, 18, Азар, 61, Терри, 87
«Сток Сити» — МЮ -1:1
Голы: Шоукросс, 2 — Фалькао, 26
«Ман Сити» - «Сандерленд» - 3:2
Голы: Туре, 57, Йоветич, 66, Лампард, 73 - Родуэлл, 68, А.Джонсон, 71 (с пен.)
«Саутгемптон» - «Арсенал» - 2:0
Голы: Мане, 34, Тадич, 56
«Ливерпуль» - «Лестер» - 2:2
Голы: Джеррард, 17, 40 (оба - с пен.) - Ньюджент, 58, Шлупп, 60
«Вест Хэм – «Вест Бромвич» - 1:1
Голы: Сако, 10 – Бераино, 42
«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» - 0:0
КПР – «Суонси» - 1:1
Голы: Фер, 20 – Бони, 90
«Ньюкасл» –« Бернли - 3:3
Голы: Тэйлор, 15, Колбак, 26, Сиссоко, 78 – Дамметт (АГ), 19, Ингз, 66, Бойд, 86
«Халл Сити» – «Эвертон» - 2:0
Голы: Эльмохамади, 33, Йелавич, 43
Англия. Положение команд: 1. «Челси» - 46, 2. «Манчестер Сити» – 46, 3. МЮ – 37, «Саутгемптон» - 36, 5. «Тоттенхэм» - 34…КПР – 19, ВБА – 18, «Кристал Пэлас», «Бернли» – 17, «Лестер» – 14.
Лучшие бомбардиры:
14 – Агуэро («Манчестер Сити»)
14 – Диего Коста («Челси»)
12 – Остин (КПР)
10 – Санчес («Арсенал»)
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook