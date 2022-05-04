Английский "Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в гостях обыграл испанский "Вильярреал" со счетом 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в гостях обыграл испанский "Вильярреал" со счетом 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

Как передает Report, матч прошел в Вильярреале на "Эстадио-де-ла-Серамика".

В составе "Ливерпуля" отличились Фабиньо (62-я минута), Луис Диас (67), Садио Мане (74). В составе хозяев голы забили Булайе Диа (3) и Франсис Коклен (41). На 86-й минуте встречи полузащитник "Вильярреала" Этьен Капу получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В первом полуфинальном матче "Ливерпуль" одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Второй финалист турнира определится в среду по итогам матча между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом". Первый матч прошел в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 4:3. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже.