О нас
Аудио новости

Английский "Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в гостях обыграл испанский "Вильярреал" со счетом 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.
Футбол
4 мая 2022 г. 00:52
Английский Ливерпуль стал первым финалистом Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в гостях обыграл испанский "Вильярреал" со счетом 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

Как передает Report, матч прошел в Вильярреале на "Эстадио-де-ла-Серамика".

В составе "Ливерпуля" отличились Фабиньо (62-я минута), Луис Диас (67), Садио Мане (74). В составе хозяев голы забили Булайе Диа (3) и Франсис Коклен (41). На 86-й минуте встречи полузащитник "Вильярреала" Этьен Капу получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В первом полуфинальном матче "Ливерпуль" одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Второй финалист турнира определится в среду по итогам матча между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом". Первый матч прошел в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 4:3. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşib

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi