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Английский клуб нацелился на полузащитника "Милана"

Английский клуб нацелился на полузащитника "Милана" "Ноттингем Форест" намерен приобрести полузащитника "Милана" Юнуса Мусу.
Футбол
3 августа 2025 г. 10:42
Английский клуб нацелился на полузащитника Милана

"Ноттингем Форест" намерен приобрести полузащитника "Милана" Юнуса Мусу.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время "лесники" направят в офис "россонери" предложение по трансферу игрока.

22-летний американский хавбэк, выступающий в итальянской Серии А, не входит в планы нового тренера "Милана" Массимилиано Аллегри.

Миланская сторона рассчитывает выручить с продажи футболиста порядка 30 млн евро. С 2023 года Муса провел за итальянскую команду 59 матчей, записал на свой счет три голевых паса. Контракт американца рассчитан до середины 2028 года.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini transfer etmək istəyir

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