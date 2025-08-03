Английский клуб нацелился на полузащитника "Милана"

"Ноттингем Форест" намерен приобрести полузащитника "Милана" Юнуса Мусу.
Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время "лесники" направят в офис "россонери" предложение по трансферу игрока.
22-летний американский хавбэк, выступающий в итальянской Серии А, не входит в планы нового тренера "Милана" Массимилиано Аллегри.
Миланская сторона рассчитывает выручить с продажи футболиста порядка 30 млн евро. С 2023 года Муса провел за итальянскую команду 59 матчей, записал на свой счет три голевых паса. Контракт американца рассчитан до середины 2028 года.