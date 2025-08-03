Английский клуб нацелился на полузащитника "Милана"

"Ноттингем Форест" намерен приобрести полузащитника "Милана" Юнуса Мусу.

"Ноттингем Форест" намерен приобрести полузащитника "Милана" Юнуса Мусу.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время "лесники" направят в офис "россонери" предложение по трансферу игрока.

22-летний американский хавбэк, выступающий в итальянской Серии А, не входит в планы нового тренера "Милана" Массимилиано Аллегри.

Миланская сторона рассчитывает выручить с продажи футболиста порядка 30 млн евро. С 2023 года Муса провел за итальянскую команду 59 матчей, записал на свой счет три голевых паса. Контракт американца рассчитан до середины 2028 года.