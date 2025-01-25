Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" разгромил аутсайдера

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались "Ливерпуль" и "Ипсвич Таун".

"Ливерпуль" со счетом 4:1 разгромил "Ипсвич Таун" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

Как сообщает Report, команды играли на стадионе "Энфилд", встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери.

Уже на 11-й минуте венгерский полузащитник "красных" Доминик Собослаи точным ударом поразил ворота соперника. На 35-й минуте египтянин Мохамед Салах забил второй гол за команду и свой 19-й в этом сезоне. Первый тайм завершился голом нидерландского нападающего Коди Гакпо при счете 3:0.

Второй тайм также начался с атак подопечных Арне Слота. На 66-й минуте Коди Гакпо оформил дубль, увеличив разрыв в счете. Единственный мяч за "Ипсвич Таун" на 90-й минуте забил Джейкоб Гривз (4:1).

В других матчах тура "Арсенал" обыграл на выезде "Вулверхэмптон" – 0:1, в матче "Саутгемптон" – "Ньюкасл" была зафиксирована очередная победа "сорок" – 1:3, "Брайтон" дома уступил "Эвертону" – 0:1, а "Борнмут" разгромил "Ноттингем Форест", отличающийся в этом сезоне сверхуспешными выступлениями – 5:0.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет "Ливерпуль" с 53 очками после 22 игр. За ним следует "Арсенал" с 47 очками. Тройку замыкает "Ноттингем Форест" с 44 очками. "Ипсвич Таун" после аналогичного количества встреч занимает 18-е место, заработав 16 очков.

Отметим, что в следующем матче "Манчестер Сити" будет принимать "Челси".