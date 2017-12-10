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    Английская Премьер-лига: "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед"

    Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги на стадионе "Олд Траффорд" встретились "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

    Как передает Report, противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

    На 43-й минуте счет открыл полузащитник "горожан". Но хозяева поля до перерыва смогли счет сравнять. Отличился Маркус Решфорд.

    Победный гол на 54-й минуте матча забил защитник гостей Николас Отаменди.

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