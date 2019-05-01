"Андерлехту" присудили поражение со счётом 0:5 из-за фанатов

"Андерлехт" понёс наказание за поведение болельщиков на матче IV тура плей-офф чемпионата Бельгии с "Стандардом".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в ходе встречи фанаты брюссельской команды активно использовали пиротехнику и в середине первого тайма начали бросать файеры и дымовые шашки на поле. В результате на 32-й минуте при счёте 2:0 в пользу "Стандарда" матч был остановлен, а позднее было принято решение о его отмене.

Отметим, что на данный момент "Андерлехт" на чемпионате Бельгии находится на 5 строчке с 27 очками.