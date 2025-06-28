Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года.

Как передает Report , об этом сообщает издание Ge globo

"Да, я говорил с ним. Это очень важный игрок для нашей сборной и Кубка мира. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У нас есть четкое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии.

10-й номер Винисиуса? Этот номер много значит для Бразилии. Он может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить", – приводит Ge globo слова Анчелотти.

Отметим, что в последнее время Неймар показывает нестабильную игру из-за частых травм.