Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года.
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"Да, я говорил с ним. Это очень важный игрок для нашей сборной и Кубка мира. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У нас есть четкое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии.
10-й номер Винисиуса? Этот номер много значит для Бразилии. Он может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить", – приводит Ge globo слова Анчелотти.
Отметим, что в последнее время Неймар показывает нестабильную игру из-за частых травм.