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Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026

Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026 Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года.
Футбол
28 июня 2025 г. 08:13
Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Ge globo

"Да, я говорил с ним. Это очень важный игрок для нашей сборной и Кубка мира. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У нас есть четкое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии.

10-й номер Винисиуса? Этот номер много значит для Бразилии. Он может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить", – приводит Ge globo слова Анчелотти.

Отметим, что в последнее время Неймар показывает нестабильную игру из-за частых травм.

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Версия на азербайджанском языке Ançelotti 2026-cı il dünya çempionatında Neymarla bağlı planlarını bölüşüb

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