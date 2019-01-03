Работавший ранее в Азербайджане специалист пожаловался в CAS на Федерацию футбола Кении

Баку. 3 января REPORT.AZ/ Бывший главный тренер приостановившего деятельность сумгайытского клуба "Гянджляр бирлийи" Адель Амруш обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на Федерацию футбола Кении (ФФК).

Как сообщает Report, причина в том, что национальная ассоциация не выплачивает возникший из-за разрыва пятилетнего контракта долг 50-летнему алжирцу, возглавлявшему сборную Кении в 2013–2014 годы. После обращения Амруша в ФИФА 25 января прошлого года суд постановил, что ФФК в течение 30 дней должна выплатить главному тренеру 60 миллионов шиллингов (около 1 миллиона манатов) и 5% от этой суммы за задержку выплаты.

Тем не менее, уволившая алжирского специалиста в 2014 году Федерация не выплатила долг в названные сроки. К тому же, организация подала жалобу в CAS на решение суда.

Обе жалобы будут рассмотрены 6 февраля.

Отметим, что Адель Амруш стал главным тренером "Гянджляр бирлийи" в 2005 году. В настоящее время у себя на родине он возглавляет команду "Алжир".