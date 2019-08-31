Алияр Агаев получил назначение на матч полуфинала Кубка Египта

Азербайджанский арбитр международной категории Алияр Агаев получил приглашение от Федерации футбола Египта.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, судейская бригада под руководством 32-летнего рефери ФИФА получила назначение на матч полуфинала между командами "Замалек" и "Иттихад" в Кубке Египта. Встреча состоится 1 сентября на одноимённом стадионе города Исмаилия.

Алияру Агаеву будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым арбитром будет Эльчин Масиев.