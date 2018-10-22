Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери международной категории Алияр Агаев получил назначение на матч III тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, рефери ФИФА будет обслуживать матч группы А "Цюрих" (Швейцария) - "Байер" (Германия). Боковые арбитры - Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Функцию четвертого судьи будет выполнять Мубариз Гашимов. Дополнительные арбитры - Рагим Гасанов и Орхан Мамедов.

Отметим, что матч, который состоится 25 октября, начнется в 20:55 по бакинскому времени.