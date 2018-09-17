Алияр Агаев получил назначение на матч группового этапа Лиги Европы

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский арбитр международной категории Алияр Агаев получил назначение на игру первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, рефери ФИФА рассудит матч между итальянским "Лацио" и кипрским "Аполлоном" (Лимассол).

Ему помогут Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Дополнительными помощниками будут Рагим Гасанов и Орхан Мамедов. Функцию четвертого судьи выполнит Мубариз Гашимов.

Отметим, что матч "Лацио" - "Аполлон" начнется в 20:55 по бакинскому времени 20 сентября на Олимпийском стадионе Рима.