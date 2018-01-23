 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги

    Игрок будет получать в клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, игрок будет получать в клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Так же для 30-летнего футболиста за 4 года предусмотрен бонус в размере 7,5 млн фунтов стерлингов.

    До него игроком с самой высокой зарплатой в премьер-лиге Англии был полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Член французской сборной зарабатывает 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Отметим, что Алексис Санчес подписал контракт сроком на 4,5 года. "Манчестер Юнайтед" вместо нападающего из Чили передал лондонскому "Арсеналу" Генриха Мхитаряна.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi