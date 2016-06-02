Александр Самедов признан лучшим игроком "Локомотива" сезона 2015/16

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Болельщики «Локомотива» признали полузащитника Александра Самедова лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

Как передает Report, по итогам голосования на официальном сайте железнодорожников и в группе «Вконтакте» Самедов набрал 36,3 % голосов.

В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром и лучшим распасовщиком команды, пропустив всего четыре матча. На групповом этапе Лиги Европы игрок забил четыре гола в шести матчах, отличился в ответном матче плей-офф с «Фенербахче», был лучшим в весенней части чемпионата и попал в состав сборной России на Евро.

Второе место занял нападающий Бай Умар Ниасс - 18,3 % голосов. Третьим стал голкипер Маринато Гилерме (13%).