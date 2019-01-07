Александр Самедов и Рамиль Шейдаев станут партнёрами по команде

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов близок к переходу в «Крылья Советов» (Самара).

Как передаёт Report со ссылкой на «Чемпионат», об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», – сказал Шикунов.

В данный момент за «Крылья Советов» также выступает нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев. Если трансфер Самедова будет оформлен, то он станет партнёром по команде с Шейдаевым.

Отметим, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию сторон. По итогам 16 туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее российский клуб «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.