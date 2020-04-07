Александр Алиев: Чувствую себя хорошо, только кашляю

Бывший полузащитник "Локомотива", "Анжи" и киевского "Динамо" Александр Алиев пожаловался на плохое самочувствие после прогулки с дочерью и собакой в Киеве.

Как сообщает Report, 35-летний спортсмен сделал соответствующий пост на своей странице в İnstagram.

"Всем привет. Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашляю. Что скажете на это? Что это такое - я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - написал Алиев.

Напомним, что ранее Александр Алиев назвал фейком пандемию коронавируса.