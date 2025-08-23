"Аль-Наср" проиграл в Суперкубке Саудовской Аравии

"Аль-Наср" уступил "Аль-Ахли" в матче за Суперкубок Саудовской Аравии по футболу.

Как сообщает Report, встреча проходила в Гонконге.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе "Аль-Насра" забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (41-я минута, с пенальти) и Марцело Брозович (82), у "Аль-Ахли" отличились Франк Кессье (45+6) и Рожер Ибаньес (89). Серия пенальти закончилась со счетом 5:3 в пользу "Аль-Ахли".

Роналду достиг отметки в 100 голов за "Аль-Наср", он занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба. При этом португалец стал первым футболистом в истории, который смог забить минимум 100 мячей за четыре клуба и национальную команду. Всего на его счету 939 голов в карьере, он рекордсмен по этому показателю.

"Аль-Ахли" во второй раз выиграл Суперкубок Саудовской Аравии. Ранее клуб побеждал в турнире в 2016 году. "Аль-Ахли" сравнялся по числу побед с "Аль-Насром", больше них побеждал только "Аль-Хиляль" (5).