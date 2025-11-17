Айхан Аббасов: Забивать сборной Франции сложно

Забить гол в ворота сборной Франции по футболу сложно.

Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов по итогам встречи отбора на ЧМ-2026, в которой его подопечные уступили французам со счетом 1:3.

"Благодарю болельщиков. Атмосфера сегодня была великолепной. Давно на играх национальной команды таковой не было. Несмотря на счет, они поддерживали наших футболистов до конца. Эта поддержка придавала игрокам сил. Мы хотели уверенно играть на домашнем поле. В матче с Исландией этого не получилось. Возможно, мы слишком сильно желали победы. Сегодня же мы были более расслаблены, забили первый гол. Забить гол Франции само по себе сложно. После этого соперник стал больше прессинговать, на поле шла борьба", - прокомментировал игру специалист.

По его словам, травма Шахруддина Магомедалиева также повлияла на ход встречи:

"Во время третьего гола он хотел защищать ворота до конца. Но не смог помочь. Благодарю своих футболистов за самоотверженность. Если мы хотим результатов, нам нужно набраться терпения. Время имеет значение. Прогресс постепенно наблюдался, у нас также было много потерь, 5-6 футболистов основного состава не играли".

Айхан Аббасов также оценил отборочный этап, назвав группу сложной.

"Попадание в одну группу с Францией вызвало резонанс. Часто упоминали поражение со счетом 0:10. Иногда говорили, что лучше не идти на игру. Но проведенные встречи придали нам уверенности на будущее. Бороться можно против любой команды. Футбол развивается очень быстро, если не выкладываться на все 100, это скажется. В последних четырех матчах прогресс у игроков с тактической точки зрения налицо", - заключил А. Аббасов.