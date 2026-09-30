Айхан Аббасов: Азербайджан должен обыгрывать Лихтенштейн для первого места в группе
- 30 сентября, 2026
- 19:53
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Если сборная Азербайджана хочет занять первое место в группе, она должна победить Лихтенштейн.
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов на пресс-конференции.
Специалист прокомментировал предстоящий матч против сборной Лихтенштейна во 2-й группе Лиги D Лиги наций:
"Для нас это важная игра. Если мы хотим занять первое место в группе, то должны победить Лихтенштейн. Соперник будет делать ставку на контратаки. Мы же, в свою очередь, постараемся умело взломать оборону соперника. Планируем одержать победу, продемонстрировав хорошую игру перед болельщиками".
Аббасов отметил, что в составе сборной есть потери:
"После матча с Литвой у многих футболистов были зафиксированы мелкие травмы. Однако травма у Рената Дадашева серьезная. Завтра мы не увидим его на поле".
Напомним, что матч Лиги наций Азербайджан - Лихтенштейн состоится завтра в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.