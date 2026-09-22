Айхан Аббасов: Мы серьезно готовимся и хотим одержать победу над сборной Таджикистана

Сборная Азербайджана серьезно готовится к завтрашнему матчу с командой Таджикистана.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов на пресс-конференции в преддверии товарищеской встречи сборных.

По словам Аббасова, его подопечные серьезно настроены на победу: "Нас ждут четыре игры. Впервые на уровне сборной мы проведем 4 матча за короткое время. Для этого мы собрали расширенный состав. Команда соперника не проигрывала в 2026 году. Мы хотим хорошо сыграть и одержать победу в матче с Таджикистаном. Наши футболисты сделают все возможное".

Отметим, что матч Азербайджан - Таджикистан состоится 23 сентября в 20:00 на стадионе поселка 8-й километр.