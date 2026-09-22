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    Айхан Аббасов: Мы серьезно готовимся и хотим одержать победу над сборной Таджикистана

    Футбол
    • 22 сентября, 2026
    • 19:50
    Айхан Аббасов: Мы серьезно готовимся и хотим одержать победу над сборной Таджикистана

    Сборная Азербайджана серьезно готовится к завтрашнему матчу с командой Таджикистана.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов на пресс-конференции в преддверии товарищеской встречи сборных.

    По словам Аббасова, его подопечные серьезно настроены на победу: "Нас ждут четыре игры. Впервые на уровне сборной мы проведем 4 матча за короткое время. Для этого мы собрали расширенный состав. Команда соперника не проигрывала в 2026 году. Мы хотим хорошо сыграть и одержать победу в матче с Таджикистаном. Наши футболисты сделают все возможное".

    Отметим, что матч Азербайджан - Таджикистан состоится 23 сентября в 20:00 на стадионе поселка 8-й километр.

    Айхан Аббасов Сборная Азербайджана по футболу
    Ayxan Abbasov: "Tacikistanla matçda yaxşı oynayaraq qələbə qazanmaq istəyirik"

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