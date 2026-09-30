Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Агасалим Мирджавадов: Надеюсь на хорошую игру и победу сборной U-21 в Шотландии

    Футбол
    • 30 сентября, 2026
    • 16:39
    Агасалим Мирджавадов: Надеюсь на хорошую игру и победу сборной U-21 в Шотландии

    Член тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов рассчитывает на хорошую игру и победу молодежной сборной Азербайджана U-21 в отборочном раунде чемпионата Европы против Шотландии.

    Об этом он заявил в комментарии Report.

    Заслуженный тренер отметил, что ранее матч между Азербайджаном и Шотландией в Баку завершился ничьей (3:3).

    Мирджавадов подчеркнул, что главная цель молодежной команды заключается в подготовке игроков для основной сборной.

    Он также напомнил успешную игру азербайджанской сборной U-21 в матче против Чехии:

    "На мой взгляд, этот энтузиазм сохранился у игроков. Я ожидаю от них хорошей игры и победы. В команде есть игроки, достойные основной сборной, однако им нужно работать над собой".

    Напомним, что матч сборной Азербайджана по футболу U-21 против Шотландии состоится 30 сентября в Килмарноке в 22:30 по бакинскому времени.

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Отборочный этап ЧЕ Шотландия
    Ağasəlim Mircavadov: "U-21 millimizdən Şotlandiyada yaxşı oyun və qələbə gözləyirəm"
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:22
    Фото

    На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3

    Армия
    17:19
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"

    Армия
    17:16

    Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человек

    Другие страны
    17:15
    Фото

    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Армия
    17:09

    Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

    Футбол
    17:06
    Фото

    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

    Энергетика
    17:03
    Фото

    Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026

    Армия
    17:00

    Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    17:00
    Фото

    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

    Армия
    Лента новостей