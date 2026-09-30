Агасалим Мирджавадов: Надеюсь на хорошую игру и победу сборной U-21 в Шотландии

Член тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов рассчитывает на хорошую игру и победу молодежной сборной Азербайджана U-21 в отборочном раунде чемпионата Европы против Шотландии.

Об этом он заявил в комментарии Report.

Заслуженный тренер отметил, что ранее матч между Азербайджаном и Шотландией в Баку завершился ничьей (3:3).

Мирджавадов подчеркнул, что главная цель молодежной команды заключается в подготовке игроков для основной сборной.

Он также напомнил успешную игру азербайджанской сборной U-21 в матче против Чехии:

"На мой взгляд, этот энтузиазм сохранился у игроков. Я ожидаю от них хорошей игры и победы. В команде есть игроки, достойные основной сборной, однако им нужно работать над собой".

Напомним, что матч сборной Азербайджана по футболу U-21 против Шотландии состоится 30 сентября в Килмарноке в 22:30 по бакинскому времени.