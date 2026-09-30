Ağasəlim Mircavadov: "U-21 millimizdən Şotlandiyada yaxşı oyun və qələbə gözləyirəm"
- 30 sentyabr, 2026
- 15:52
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
AFFA Məşqçilər Komitəsinin üzvü Ağasəlim Mircavadov Azərbaycanın U-21 millisindən yaxşı oyun və qələbə gözləyir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Əməkdar məşqçi özü bildirib.
O, yığmanın Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Şotlandiya ilə matçda uğurlu nəticə qazanacağına ümid edir:
"Bakıda bu komandaya qarşı oyunda xal almışıq. Həmin matç 3:3 hesabı ilə bitmişdi. Lakin bilməliyik ki, U-21 yığmamızın məqsədi və hədəfi nədən ibarətdir. Düşünürəm ki, ilk növbədə məqsəd əsas yığma üçün futbolçu hazırlamaqdır. Və mümkün olduqca oyunlarda qələbə qazanmaq istəyirlər. Çexiya ilə qarşılaşmanı vurğulamaq istəyirəm. Həmin matçda U-21 yaxşı oynamışdı, hətta qələbə də qazana bilərdilər. Fikrimcə, həmin ruh yüksəkliyi futbolçularda qalıb. Onlardan yaxşı oyun və qələbə gözləyirəm. Komandada əsas yığmaya layiq futbolçular var. Lakin onlar da öz üzərilərində işləməlidirlər".
"Şöhrət" ordenli mütəxəssis tərəflər arasında Bakıda baş tutan ilk matçda rəqib komandanın özünü qeyri-etik apardığını xatırladıb:
"İlk matçda onlar bizim futbolçularımız haqda yaxşı təəssüratda deyildilər. Matçın son anları da insidentlə yadda qalmışdı. Bu da futbolçularımız üçün əlavə motivasiya ola bilər".
Xatırladaq ki, U-21 millisinin Şotlandiya ilə oyunu sentyabrın 30-da Kilmarnok şəhərində baş tutacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.