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AFP: Мбаппе назначили новым капитаном сборной Франции

AFP: Мбаппе назначили новым капитаном сборной Франции Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назначил нападающего Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.
Футбол
21 марта 2023 г. 08:43
AFP: Мбаппе назначили новым капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назначил нападающего Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщило AFP.

Прошлым капитаном сборной Франции был вратарь английского "Тоттенхэма" Уго Льорис, который 9 января объявил о завершении карьеры в национальной команде. Вице-капитаном сборной назначен форвард испанского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Мбаппе 24 года, он является игроком "Пари Сен-Жермен", за который выступает с 2018 года, еще один сезон футболист провел в составе команды на правах аренды. Вместе с клубом нападающий четыре раза выиграл чемпионат Франции, по три раза стал обладателем кубка и суперкубка страны, дважды выиграл Кубок французской лиги. В марте Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, на его счету 202 гола за парижан.

В составе сборной Франции форвард принял участие в 66 матчах, в которых отметился 36 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с национальной командой он стал победителем чемпионата мира (2018), выиграл Лигу наций (2021) и завоевал серебряные награды мирового первенства (2022). Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, в финальном матче против сборной Аргентины (основное время - 2:2, дополнительное время - 3:3, серия пенальти - 2:4) игрок оформил хет-трик. Француз стал вторым игроком в истории, которому удалось забить три мяча в решающем матче мирового первенства, ранее это удалось англичанину Джеффу Хёрсту, трижды отличившемуся в игре против команды ФРГ в 1966 году (4:2 доп. вр.).

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Версия на азербайджанском языке Fransa millisinin yeni kapitanı müəyyənləşib

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