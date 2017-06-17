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    АФФА выразила соболезнования в связи с кончиной Фуада Мусаева

    Ассоциация распространила текст соболезнования

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выразила соболезнования в связи с кончиной первого президента структуры Фуада Мусаева.

    Как сообщает Report, текст соболезнования размещен на официальном сайте ассоциации.

    В тексте говорится: "Руководство АФФА от имени футбольной общественности страны выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного, мы скорбим в связи с кончиной бывшего президента АФФА Фуада Мусаева. Аллах рехмет элясин"!

    Отметим, что Фуад Мусаев в 1992-2003 гг. был президентом АФФА. Он скончался вчера в Москве в возрасте 79 лет.

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