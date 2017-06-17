АФФА выразила соболезнования в связи с кончиной Фуада Мусаева

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выразила соболезнования в связи с кончиной первого президента структуры Фуада Мусаева.

Как сообщает Report, текст соболезнования размещен на официальном сайте ассоциации.

В тексте говорится: "Руководство АФФА от имени футбольной общественности страны выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного, мы скорбим в связи с кончиной бывшего президента АФФА Фуада Мусаева. Аллах рехмет элясин"!

Отметим, что Фуад Мусаев в 1992-2003 гг. был президентом АФФА. Он скончался вчера в Москве в возрасте 79 лет.