Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ АФФА сделала заявление в связи с гибелью журналиста Расима Алиева.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 8 августа в городе Баку журналист Расим Алиев подвергся физическому насилию со стороны группы лиц, личности которых устанавливаются правоохранительными органами, в результате чего получил тяжелые телесные повреждения. 9 августа он скончался в больнице.

Ассоциация футбольной федерации Азербайджана (АФФА) резко осуждает насилие против представителя прессы: “АФФА верит, что виновные в кратчайшие сроки будут установлены правоохранительными органами и привлечены к уголовной ответственности, и выражает глубокие соболезнования семье и близким журналиста”.