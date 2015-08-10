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    АФФА сделала заявление в связи с гибелью журналиста Расима Алиева

    Федерация от имени футбольного общества резко осуждает насилие против представителя прессы

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ АФФА сделала заявление в связи с гибелью журналиста Расима Алиева. 

    Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 8 августа в городе Баку журналист Расим Алиев подвергся физическому насилию со стороны группы лиц, личности которых устанавливаются правоохранительными органами, в результате чего получил тяжелые телесные повреждения. 9 августа он скончался в больнице. 

    Ассоциация футбольной федерации Азербайджана (АФФА) резко осуждает насилие против представителя прессы: “АФФА верит, что виновные в кратчайшие сроки будут установлены правоохранительными органами и привлечены к уголовной ответственности, и выражает глубокие соболезнования семье и близким журналиста”.

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