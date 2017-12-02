АФФА разместила стенд на международной выставке

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В преддверии жеребьевки финального этапа чемпионата мира 2018 года в столице России Москве проходит XV международная специализированная выставка "Футбол Маркет".

Как сообщает Report, на начавшейся 30 ноября выставке был размещен стенд АФФА посвященной азербайджанской футбольной инфраструктуре. Основная цель участия на выставке это представление местной футбольной инфраструктуры и привлечение иностранных сборных команд и клубов для проведения учебно-тренировочные сборов в Азербайджане. На стенде была представлена информация о Тренировочном центре АФФА, Футбольной академии, новом реабилитационном центре, о стадионе Баил и Бакинском олимпийский стадионе.

Стенд АФФА в особенности заинтересовал футбольные клубы России и представителей футбольных федераций стран Азии. На выставке принимают участие представители отделений Инфраструктуры и Маркетинга АФФА.

Из-за климатических условий футбольной инфраструктуры Баку и более приемлемых цен по сравнению с другими странами она привлекательна для проведения учебно-тренировочных сборов. За последний год футбольные федерации Туркменистана и Кувейта провели в столице Азербайджана учебно-тренировочные сборы.

Отметим, что на XV международной специализированной выставке "Футбол Маркет" основными темами в этом году являются - эффективное использование стадионов, маркетинг и менеджмент футбольных клубов, технологии и инновации. В выставке принимают участие местные спортивные структуры и представители из более чем 30 стран.