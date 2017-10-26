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    АФФА рассталась с Робертом Просинечки

    Достигнута договоренность о непродлении по обоюдному согласию ныне действующего контракта

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча между президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым и главным тренером национальной сборной Азербайджана Робертом Просинечки.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на встрече, где были затронуты нынешнее положение и дальнейшие перспективы азербайджанского футбола, была достигнута договоренность о непродлении по обоюдному согласию ныне действующего контракта с Робертом Просинечки.

    Руководство АФФА выразило признательность Роберту Просинечки за плодотворную деятельность на должности главного тренера национальной сборной Азербайджана и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

    На встрече присутствовал генсек АФФА Эльхан Мамедов.

    Напомним, что под руководством Р.Просинечки национальная сборная завершила отборочный раунд ЧМ-2018 с 10 очками (5-я ступень). 

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