​АФФА распространила заявление в связи с новым профсоюзом

"Согласно распространенным в средствах массовой информации сообщениям, группа лиц учредила Профессиональный союз футбольной общественности АФФА. Мы заявляем, что несмотря на использование аббревиатуры "АФФА" в названии вышеназванной организации, она не имеет никакого отношения к АФФА или к работникам (бывшим или нынешним) структуры".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном АФФА.

В официальном заявлении подчеркивается, что ни один из учредителей выдающей себя за профсоюз новоиспеченной организации никогда не имел трудовых отношений с АФФА. Учитывая это, учреждение такого профсоюза с использованием в названии аббревиатуры "АФФА" противоречит закону Азербайджанской Республики "О профессиональных союзах".