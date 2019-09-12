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АФФА распространила заявление в связи с новым профсоюзом

​АФФА распространила заявление в связи с новым профсоюзом

"Согласно распространенным в средствах массовой информации сообщениям, группа лиц учредила Профессиональный союз футбольной общественности АФФА. Мы заявляем, что несмотря на использование аббревиатуры "АФФА" в названии вышеназванной организации, она не имеет никакого отношения к АФФА или к работникам (бывшим или нынешним) структуры".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном АФФА.

В официальном заявлении подчеркивается, что ни один из учредителей выдающей себя за профсоюз новоиспеченной организации никогда не имел трудовых отношений с АФФА. Учитывая это, учреждение такого профсоюза с использованием в названии аббревиатуры "АФФА" противоречит закону Азербайджанской Республики "О профессиональных союзах".

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