АФФА прокомментировала возможность проведения матча "Бешикташ" - "Маккаби" в Баку

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прокомментировала возможность проведения в Баку матча Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Маккаби".

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прокомментировала возможность проведения в Баку матча Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Маккаби".

Об этом сказал Report руководитель пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

Он отметил, что в АФФА не поступало никаких обращений по этому вопросу.

Отметим, что матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Бешикташ" - "Маккаби" запланирован на 28 ноября. Турецкая сторона заявила, что матч не будет проведен в Стамбуле по соображениям безопасности.