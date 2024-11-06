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АФФА прокомментировала возможность проведения матча "Бешикташ" - "Маккаби" в Баку

АФФА прокомментировала возможность проведения матча "Бешикташ" - "Маккаби" в Баку Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прокомментировала возможность проведения в Баку матча Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Маккаби".
Футбол
6 ноября 2024 г. 11:40
АФФА прокомментировала возможность проведения матча Бешикташ - Маккаби в Баку

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прокомментировала возможность проведения в Баку матча Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Маккаби".

Об этом сказал Report руководитель пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

Он отметил, что в АФФА не поступало никаких обращений по этому вопросу.

Отметим, что матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Бешикташ" - "Маккаби" запланирован на 28 ноября. Турецкая сторона заявила, что матч не будет проведен в Стамбуле по соображениям безопасности.

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Версия на азербайджанском языке AFFA "Beşiktaş" - "Makkabi" matçının Bakıda təşkil olunma ehtimalına münasibət bildirib

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