АФФА представила новые проекты
- 12 октября, 2026
- 11:27
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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) представила общественности новые проекты в соцсетях match.affa.az и @AFFA.istedadlar.
Как сообщает Report, в церемонии приняли участие руководство и официальные представители АФФА.
В рамках презентации представлены цифровые платформы, внедряемые национальной ассоциацией, и освещены вопросы развития молодых футболистов. Затем показан видеоролик, связанный с презентацией.
На церемонии выступил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев. Он рассказал о работе, проделанной АФФА, и о процессах, связанных с чемпионатом мира U-15, который пройдет в Азербайджане.
Генсек также рассказал о других проектах, подчеркнув, что представленные новые цифровые платформы окажут положительное влияние на мотивацию детей.
Отметим, что на сайте match.affa.az будут размещены статьи о юношеском футболе, соревнованиях и развитии, а также информация о юношеских чемпионатах АФФА в различных возрастных категориях.