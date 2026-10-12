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    АФФА представила новые проекты

    Футбол
    • 12 октября, 2026
    • 11:27
    АФФА представила новые проекты

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) представила общественности новые проекты в соцсетях match.affa.az и @AFFA.istedadlar.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие руководство и официальные представители АФФА.

    В рамках презентации представлены цифровые платформы, внедряемые национальной ассоциацией, и освещены вопросы развития молодых футболистов. Затем показан видеоролик, связанный с презентацией.

    На церемонии выступил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев. Он рассказал о работе, проделанной АФФА, и о процессах, связанных с чемпионатом мира U-15, который пройдет в Азербайджане.

    Генсек также рассказал о других проектах, подчеркнув, что представленные новые цифровые платформы окажут положительное влияние на мотивацию детей.

    Отметим, что на сайте match.affa.az будут размещены статьи о юношеском футболе, соревнованиях и развитии, а также информация о юношеских чемпионатах АФФА в различных возрастных категориях.

    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты
    АФФА представила новые проекты

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Детский футбол
    Фото
    AFFA-nın yeni layihələri ictimaiyyətə təqdim olunub
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