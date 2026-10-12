АФФА представила новые проекты

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) представила общественности новые проекты в соцсетях match.affa.az и @AFFA.istedadlar.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие руководство и официальные представители АФФА.

В рамках презентации представлены цифровые платформы, внедряемые национальной ассоциацией, и освещены вопросы развития молодых футболистов. Затем показан видеоролик, связанный с презентацией.

На церемонии выступил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев. Он рассказал о работе, проделанной АФФА, и о процессах, связанных с чемпионатом мира U-15, который пройдет в Азербайджане.

Генсек также рассказал о других проектах, подчеркнув, что представленные новые цифровые платформы окажут положительное влияние на мотивацию детей.

Отметим, что на сайте match.affa.az будут размещены статьи о юношеском футболе, соревнованиях и развитии, а также информация о юношеских чемпионатах АФФА в различных возрастных категориях.