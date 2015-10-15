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    ​АФФА поддержала участие Мишеля Платини на выборах в президенты ФИФА

    На заседании УЕФА также участвуют президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и генсек Эльхан Мамедов

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Ньон состоялось заседание Исполнительного комитета (ИК) УЕФА.

    Как сообщает Report, члены ИК поддержали Мишеля Платини, отстраненного 8 октября с должности президента УЕФА на 90 дней Комитетом ФИФА по этике.

    Сегодня утром 54 входящих в членство европейской футбольной структуры национальных федераций выступили за участие М.Платини в выборах президента ФИФА.

    "Платини получил важную поддержку от представителей федерации, входящей в состав ИК и УЕФА. Некоторые представители связались с ним", - отмечается в распространенной УЕФА информации.

    Данное заявление можно расценивать и как поддержку кандидатуры М.Платини Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

    Как сообщил Report начальник Департамента информации и связей с общественностью Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Микаил Нариманоглу, в настоящее время на заседании УЕФА участвуют президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и генсек Эльхан Мамедов. 

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