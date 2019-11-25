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АФФА отправила двух футболистов в академию в Барселоне

АФФА отправила двух футболистов в академию в Барселоне

Два члена сборной Азербайджана U17 отправились в действующую в Барселоне Футбольную академию Marcet. 

Как сообщает Report, в АФФА приняли этот шаг с целью тренировки молодых футболистов Рауфа Рустамли ("Габала") и Мусы Мусазаде ("Карабах") в более конкурентной среде и их развития в качестве опытных игроков. 

Они пройдут стажировку с 25 ноября по 22 декабря. В течение четырех недель помимо ежедневных тренировок, оба футболиста параллельно будут также участвовать на теоретических занятиях. 

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