АФФА отправила двух футболистов в академию в Барселоне

Два члена сборной Азербайджана U17 отправились в действующую в Барселоне Футбольную академию Marcet.

Как сообщает Report, в АФФА приняли этот шаг с целью тренировки молодых футболистов Рауфа Рустамли ("Габала") и Мусы Мусазаде ("Карабах") в более конкурентной среде и их развития в качестве опытных игроков.

Они пройдут стажировку с 25 ноября по 22 декабря. В течение четырех недель помимо ежедневных тренировок, оба футболиста параллельно будут также участвовать на теоретических занятиях.