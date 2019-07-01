​АФФА о национализации испанского футболиста

АФФА прокомментировала сообщения о том, что "Карабах" хочет национализировать футболиста Мичела Мадейра.

Начальник отдела прессы и связей с общественностью Национальной ассоциации Фируз Абдулла сообщил Report, что сегодня на повестке в АФФА такого вопроса нет.

Он назвал распространенные в испанской прессе новости об этом необоснованными: "Для получения гражданства Азербайджана Мичелу необходимо выполнить одно из юридических требований. То есть проживать на территории Азербайджана на протяжении 5 лет. Однако испанский футболист играет в нашей стране с 2015 года. Поэтому, это невозможно в данный момент. С другой стороны, для национализации любого игрока, прежде всего, нужно обращение главного тренера и согласие игроков. Только тогда АФФА в соответствии с правилами ФИФА может начать юридические процедуры для получения гражданства. Сейчас подобный вопрос с Мичелом не является предметом обсуждения".

Отметим, что Мичел выступает в "Карабахе" с сентября 2015 года и в следующем году исполнится 5 лет с момента его проживания в Азербайджане. В этом случае, согласно правилам ФИФА, разрешается выступление футболиста в сборной этой страны. 34-летний испанский полузащитник недавно продлил контракт с агдамским клубом еще на два года.