АФФА назвала дату восстановления Молодежной лиги

Если особый карантинный режим завершится в 00:00 4 мая, организуемую АФФА Молодежную лигу планируется восстановить 20 мая с условием ее проведения без болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, этот вопрос регулярно обсуждается с представителями клубов, выступающих в соответствующей лиге.

Если ситуация с особым карантинным режимом так или иначе изменится, то в рамках решения Оперативного штаба при Кабмине, АФФА может предпринять соответствующий шаг в отношении Молодежной лиги.

Отметим, что АФФА с 3 марта отложила игры различных лиг.