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    АФФА направила в Российский футбольный союз письмо с протестом

    ​Выражается просьба принять меры в связи с демонстрацией на матче флага сепаратистского режима в Нагорном Карабахе

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ АФФА направила в Российский футбольный союз (РФС) письмо с протестом.

    Как сообщил Report начальник Департамента информации и связей с общественностью Национальной ассоциации Микаил Нариманоглу, официальный протест выражен в связи с демонстрацией "флага" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе на матче "Арарат" - "Рязань" VIII тура в центральной зоне российской II Лиги.

    По словам М. Нариманоглу, в письме факт резко осуждается и в обращении к РФС выражается просьба принять соответствующие меры.

    Отметим, что на матче с "Рязанью" фанаты армянской команды вывесили на трибуне армянский флаг и флаг самопровозглашенного государства.

    Хотя согласно установленным ФИФА и УЕФА правилам во время матчей запрещается приносить на стадион флаги непризнанных республик. 

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