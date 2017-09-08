АФФА направила в Российский футбольный союз письмо с протестом

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ АФФА направила в Российский футбольный союз (РФС) письмо с протестом.

Как сообщил Report начальник Департамента информации и связей с общественностью Национальной ассоциации Микаил Нариманоглу, официальный протест выражен в связи с демонстрацией "флага" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе на матче "Арарат" - "Рязань" VIII тура в центральной зоне российской II Лиги.

По словам М. Нариманоглу, в письме факт резко осуждается и в обращении к РФС выражается просьба принять соответствующие меры.

Отметим, что на матче с "Рязанью" фанаты армянской команды вывесили на трибуне армянский флаг и флаг самопровозглашенного государства.

Хотя согласно установленным ФИФА и УЕФА правилам во время матчей запрещается приносить на стадион флаги непризнанных республик.