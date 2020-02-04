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АФФА наказала футболиста "Нефтчи" и оштрафовала четыре клуба

АФФА наказала футболиста "Нефтчи" и оштрафовала 4 клуба

Дисциплинарный комитет АФФА наказал игрока "Нефтчи" Воислава Станковича.

Как сообщает Report, 33-летний защитник получил красную карточку за фол в матче с "Сумгайытом" в XV туре Премьер-лиги, который завершился ничьей 1:1. Клуб был оштрафован на 200 манатов.

"Сумгайыт" также не остался безнаказанным. Представителю "города молодежи" придется заплатить 800 манатов из-за использования фанатами клуба пиротехнических средств.

Комитет оштрафовал также "Карабах" и "Кешля" на ту же сумму. Четыре игрока представителя Агдама и пять футболистов столичного клуба получили желтые карточки в матчах Премьер-лиги.

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