АФФА наказала футболиста "Нефтчи" и оштрафовала четыре клуба

Дисциплинарный комитет АФФА наказал игрока "Нефтчи" Воислава Станковича.

Как сообщает Report, 33-летний защитник получил красную карточку за фол в матче с "Сумгайытом" в XV туре Премьер-лиги, который завершился ничьей 1:1. Клуб был оштрафован на 200 манатов.

"Сумгайыт" также не остался безнаказанным. Представителю "города молодежи" придется заплатить 800 манатов из-за использования фанатами клуба пиротехнических средств.

Комитет оштрафовал также "Карабах" и "Кешля" на ту же сумму. Четыре игрока представителя Агдама и пять футболистов столичного клуба получили желтые карточки в матчах Премьер-лиги.