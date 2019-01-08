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    АФФА: Милан Обрадович в ближайшие дни приедет в Баку

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ АФФА прокомментировала сообщения об отказе Милана Обрадовича возглавить сборную Азербайджана по футболу U21. 

    Об этом Report заявил заведующий отделом по прессе и связям с общественностью структуры Фируз Абдулла. 

    По его словам, распространенная информация не соответствует действительности: "Напротив, в ближайшие дни Милан Обрадович приедет в Баку для заключительного этапа переговоров". 

    Отметим, что некоторое время назад АФФА обнародовала имя кандидата на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу U-21. Это был Милан Обрадович. Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич же заявил, что специалист, возглавляющий сборную его страны по футболу U-19, не покинет пост.

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